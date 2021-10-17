По месту жительства и бывшей работы Григория Кабельского проведены обыски – СКР

В региональном СУ СКР сообщили о ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего врио главы минспорта Пензенской области Григория Кабельского, которого обвиняют в получении взятки.

По данным управления, устанавливаются все обстоятельства совершенного коррупционного преступления, закрепляется доказательственная база.

«По месту жительства и работы обвиняемого и иных лиц проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства и документация, касающаяся его служебной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается», - отметили в СКР.

Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ.

Напомним, 16 октября бывшему врио руководителя минспорта было предъявлено обвинение в получении взяток с марта прошлого года по 15 октября 2021 года в размере не менее 1 млн 250 тыс. рублей в общей сложности за совершение действий (бездействия), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках области.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уволил Григория Кабельского с поста врио министра спорта в связи с утратой доверия. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Видео с задержания можно посмотреть ЗДЕСЬ.