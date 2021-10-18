Ученые установили связь между показателями пульса и смертностью от ковида

Ученые из Великобритании и Италии провели исследование и выяснили, что высокая частота пульса у пациентов, госпитализированных с COVID-19, может служить маркером более высокого риска летального исхода.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на работу, вероятность смерти считается повышенной при скорости пульсовой волны выше 13 м/с. Считается, что для людей молодого и среднего возраста показатель в норме равен 5,5–8 м/с. С возрастом уменьшается эластичность стенок артерий и скорость пульсовой волны увеличивается. Благодаря учету скорости пульсовой волны точность прогноза выросла с 76,4 до 84,5%.

В исследовании европейских ученых принял участие 1671 человек. 737 из них попали в больницы Ньюкасла и Пизы с коронавирусом, 184 скончались в течение 28 дней после госпитализации. Скорость пульсовой волны у инфицированных выше, чем у здоровых, в среднем на 1,89 м/с. По расчетам ученых, увеличение скорости пульсовой волны на 1 м/с повышает шансы на летальный исход на 14%.