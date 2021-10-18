В Пензенской области 25 сотрудников УФСИН скрыли часть своих доходов

По итогам прокурорской проверки 25 сотрудников УФСИН (управления федеральной службы исполнения наказаний) России по Пензенской области привлекли к дисциплинарной ответственности за недостоверные сведения в справках о доходах.

Как сообщили в региональной прокуратуре, сотрудники ведомства нашли многочисленные нарушения в сведениях о доходах за 2020 год, которые предоставили госслужащие.

Они не указали, что получали пособия по временной нетрудоспособности, а также доходы супругов от коммерческих организаций, доход от продажи транспортных средств, сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и банковских счетах. 25 сотрудников УФСИН привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее информагентство сообщало, что шесть чиновников из Пензы предоставили недостоверные сведения о доходах.