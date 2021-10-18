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18.10.2021г.
В Пензе создали систему для снижения аварийности на дорогах

В Пензе создали систему для снижения аварийности на дорогах

Пн, 18.10.21 09:51
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Тема высокой аварийности на дорогах остро стоит во многих регионах. В Пензенской области создали систему, которая позволяет прогнозировать аварии и отмечать на карте полную информацию о дорожной обстановке. По словам разработчиков, благодаря нейросети можно избежать множества столкновений машин.

Как отмечают создатели, компания «Максофт», нейросеть обучаемая, она не просто фиксирует нарушения правил дорожного движения на камеру, а определяет места, на которых чаще всего происходят аварии.

«Наша система собирает большой объем статистических данных: погодные условия, время суток, количество проездов, нарушений, тип нарушения, скорость потока, количество столкновений на конкретном участке за последние 10 лет, количество пострадавших и погибших. Затем она анализирует эти параметры, просчитывает появление очагов аварийности и выдает предупреждение о вероятности ДТП в определенном месте. Результаты расчетов визуализируются на карте ГИС-портала как точки аварийности. Мы построили ее на базе европейской математической модели. Согласно мировой статистике, Европа имеет самую прогрессивную систему мониторинга дорожной ситуации и самые низкие показатели аварийности», - пояснили разработчики.

Подобный сбор статистики помогает определить, где установить дополнительные камеры. Таким образом сокращается количество любителей «погонять», а, следственно, и число ДТП, которые происходят по этой причине.

Стоит отметить, что модуль следит не только за водителями, но и анализирует состояние дорог. Он определяет, какое покрытие использовано на проезжих частях, есть ли там разделители, сколько полос, установлены ли светофоры, «лежачие полицейские», освещение, пешеходный переход и так далее. Такая информация помогает специалистам быстрее разрабатывать рекомендации по снижению смертельных ДТП для дорожных служб и принимать меры.

«Система была создана нашими специалистами совместно с управлением цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области и ГБУ «Безопасный Регион» для ситуационного центра губернатора Пензенской области», - уточнили в компании.

Специалисты добавили, что разработка входит в Автоматизированную систему обеспечения безопасности дорожного движения в Пензенской области. Проект получил высокую оценку на всероссийском форуме региональной информатизации «проф-it.2021», который прошел в Нижнем Новгороде 23-24 сентября. Система заняла третье место в номинации «Управление транспортом и дорожным хозяйством».

Напомним, о проблеме высокой аварийности на дорогах страны неоднократно говорил президент Владимир Путин. На встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в Кремле глава государства призвал ответственного чиновника добиться сокращения смертности на трассах. По мнению Владимира Путина, снижение смертности в автомобильных авариях является следствием комплексной работы и сотрудников МВД и дорожных служб.

Источник фотографии: фото из архива "Пенза-Пресс" и компании "Максофт"
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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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