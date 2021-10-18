В России на треть выросли продажи беспроводных наушников

Российские аналитики выяснили, что за первые девять месяцев 2021 года жители страны купили 7,9 млн беспроводных наушников на сумму 33 млрд рублей.

Как отмечают «Известия», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 33%. Самыми популярными беспроводными наушниками стали JBL (на него пришлось 19,6% продаж в штуках), Xiaomi (14,6%) и Apple (11,2%).

По словам продавцов электроники, решающим фактором, влияющим на выбор в пользу этих устройств, становится удобство применения - отсутствие проводов и компактные размеры.

Между тем покупать беспроводные наушники вынуждают не только их технологические преимущества, но и отсутствие проводной «альтернативы», отмечает ведущий аналитик одной из компаний Эльдар Муртазин. По его словам, спрос на эти аксессуары связан с тем, что многие производители отказались или отказываются от стандартного 3,5-миллиметрового разъема для проводных гаджетов.