Педагог из Заречного победила в окружном этапе конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»

Он проходил с 15 по 17 октября в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Участниками второго тура конкурса стали 12 преподавателей хореографии, изобразительного, музыкального и театрального искусств из субъектов Приволжского федерального округа.

Как сообщили в пресс-службе областного минкульта, Пензенскую область представила преподаватель высшей категории отделения изобразительного искусства Наталья Серова. Она стала победителем среди преподавателей ДШИ в ПФО.