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18.10.2021г.
Скончалась пензенский педагог и ветеран труда Людмила Пляцева

Скончалась пензенский педагог и ветеран труда Людмила Пляцева

Пн, 18.10.21 10:32
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На 76 году жизни скончалась почетный работник общего образования РФ, ветеран труда, известный общественный деятель Пензенской области Людмила Матвеевна Пляцева.

«Губернатор Олег Мельниченко и члены правительства Пензенской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Пляцевой Людмилы Матвеевны. Светлая память о добрых делах Людмилы Матвеевны всегда сохранится в наших сердцах», - говорится в некрологе.

Как сообщили в региональном Департаменте информационной политики и СМИ, прощание с Людмилой Пляцевой состоится 19 октября в храме-часовне во имя преподобного Сергия Радонежского в 11:00.

Трудовая деятельность Людмилы Матвеевны была связана с Красноярским краем и Пензенской областью. Она работала в административных муниципальных органах управления, в системе образования учителем, директором лицея, главным методистом кафедры управления и экономики образования Пензенского института усовершенствования учителей.

С 1965 по 1976 годы работала учителем Ильино-Посадской начальной школы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе Ангульской и директором Благовещенской восьмилетних школ Ирбейскогорайона Красноярского края. До 1979 года являлась инструктором отдела пропаганды и агитации, заведующей кабинетом политического просвещения Ирбейского райкома КПСС Красноярского края, а до 1984 года – заведующей отделом культуры Ирбейского райисполкома.

С 1984 по 1990 годы Людмила Матвеевна была председателем партийной комиссии при парткоме завода автоприцепов города Сосновоборска Красноярского края, по 1995 год - директором сельскохозяйственного лицея (школы – интерната №2) Пензы, с 1995 по 2004 годы – главным методистом кафедры управления и экономики образования Пензенского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования.

С 1991 года Людмила Пляцева возглавляла Пензенскую региональную общественную организацию помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать.  Людмила Матвеевна является редактором Книг памяти (1998 и 2003 годов издания) книги «Нам сплачиваться в общем горе» (2003 и 2006 годов издания), «Суметь выжить беду» (2009 год), двух сборников стихов «Памяти нетленные страницы» (2009 год), «Радость встреч».

Людмила Пляцева имеет множество наград, среди которых - почетный знак Губернатора области «Во славу земли Пензенской», памятный знак «За заслуги в развитии Пензы» и юбилейная медаль «В память 350-летия Пензы».

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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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