В России рекордно подорожали хлопья овсянки

По данным Росстата в 2021 году овсянка рекордно подорожала. В сентябре средняя цена на хлопья достигала до 80,9 рублей за килограмм.

Два месяца подряд один килограмм геркулесовой каши в магазинах стоит больше 80 рублей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РБК.

Росстат подсчитал, что в августе средние розничные цены на геркулес составили 80,5 рубля за один килограмм, а в сентябре цена достигала 80,9 рублей. В ведомстве отметили, что дороже 80 рублей хлопья стали стоить впервые за всю историю наблюдений Росстата. В прошлом году, в августе и сентябре, цена держалась на уровне 72,1 рубля за килограмм, что на 12% ниже, чем в этом году.

Один из опрошенных экспертов заявил РБК, что овсянка подорожала из-за роста закупочных цен у поставщиков. Он отметил, что в этом году поставщики не раз предупреждали об этом, ссылаясь на низкую урожайность и засуху.