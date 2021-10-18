Жители Пензенской области совершили через «СберБанк» более 775 тысяч автоплатежей ЖКХ

С начала 2021 года в Пензенском регионе через услугу «Автоплатеж ЖКХ» совершено более 775 тысяч автоплатежей. Сервис доступен всем владельцам банковских карт «СберБанка» с подключенным мобильным банком.

Автоплатеж позволяет регулярно и своевременно оплачивать услуги ЖКХ, не тратя при этом время на поход в офис банка или поиск ближайшего банкомата. Простой и понятный в использовании сервис информирует клиентов на всех этапах платежа - от начисленной суммы задолженности до факта совершения оплаты.

«Автоплатеж ЖКХ — бесплатная услуга «СберБанка», позволяющая осуществлять автоматические платежи в адрес коммунальных компаний по сниженной комиссии. Клиент сам выбирает дату оплаты. Достаточно один раз настроить автоплатеж, и оплата всегда будет происходить автоматически. С помощью данного сервиса можно оплачивать несколько счетов, в том числе и счета своих близких, даже если они живут в другом городе», - сообщила управляющий Пензенским отделением «Сбербанка» Марина Дементьева.

Настроить автоплатеж можно в мобильном приложении или веб-версии «СберБанк Онлайн» (в разделе «Платежи» — «Автоплатежи и переводы»). После этого деньги в пользу поставщика услуги будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за день до исполнения платежа клиент будет получать сообщение о планируемом списании — в виде СМС или пуш-уведомления — с указанием точной суммы. При необходимости платеж можно отменить.