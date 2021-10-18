В пензенский центр крови поступило новое оборудование

Система предназначена для проведения процедур плазмафереза (очистки крови от вредных веществ). Аппарат представляет собой обновленную и усовершенствованную версию одного из самых распространенных устройств для таких процедур, сообщили в пресс-центре облправительства.

Система имеет удобный и современный экран для донора и обеспечивает его необходимой информацией во время процедуры. Низкий экстракорпоральный объем (200 мл) сводит к минимуму риск развития побочных реакций у донора.

Оборудование приобретено за счет средств областного бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2022 годы».