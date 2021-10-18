При трудоустройстве экс-госслужащего в Каменке выявили коррупционное нарушение

Как сообщает облпрокуратура, вопреки требованиям закона «О противодействии коррупции», при трудоустройстве в муниципальное учреждение бывшего сотрудника ОМВД России по Каменскому району информация о его приеме на работу не была передана в этот орган.

Возбуждены дела об административном правонарушении в отношении «Центра услуг», а также его директора. Учреждение оштрафовали на 50 тысяч, руководителя – на 20. Также было внесено представление об устранении нарушений.