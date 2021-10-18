Олег Мельниченко поручил выделить 2 млрд рублей на ремонт дорог

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил выделить 2 млрд рублей на ремонт и строительство сети опорных и муниципальных дорог в регионе.

Как уточнили в пресс-центре облправительства, решение было принято относительно 2022 года.

«Муниципальным образованиям и городским округам выделим субсидию из областного дорожного фонда в размере 1 млрд 700 млн рублей. Еще 300 млн рублей будут направлены на ремонт автодорог в рамках программы «Комплексного развития сельских территорий», - сообщил Олег Мельниченко.

Он отметил, что главам муниципалитетов необходимо активно включиться в процесс формирования заявок, обязательно учитывая предложения и запросы местных жителей.

В этом же году в области было приведено в порядок 620 км дорог, из них 277 км – дороги регионального и межмуниципального и 170 км - местного значения. Также 151 км был отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».