Пензенцы вернулись с окружного слета студотрядов

В Чебоксарах завершился окружной слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Делегация Пензенской области приняла активное участие в его работе и стала победителем в отдельных номинациях конкурсных испытаний.

В слете приняли участие более 350 представителей студенческих отрядов из 14 регионов ПФО. Итоги конкурсов профессионального мастерства были подведены на церемонии торжественного закрытия. Как сообщили в пресс-центре облправительства, в номинации «Лучший командир Штаба» победила Елизавета Чарыкова - командир Штаба студенческих отрядов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (ПГУАС).

Первое место среди студенческих строительных отрядов завоевали также представители ПГУАС: Максим Петля(ССО «Спектр»), Даниил Жамков и Кирилл Егоров (ССО «Сириус»).

Первое место среди вожатых студенческих педагогических отрядов ПФО завоевала Екатерина Жирякова - представитель студенческого педагогического отряда «Кристалл» Пензенского государственного университета.

Студентка ПГУАС Елизавета Брюханова стала третьей в компетенции «Горничные».

Ежегодный окружной слет – это комплекс мероприятий, подводящих итоги трудового семестра и работы студенческих отрядов в течение года. За четыре дня его участникам предстояло посетить образовательную и досуговую программы, испытать себя в конкурсах профессионального мастерства по направлениям деятельности отрядов, принять участие в круглых столах с представителями органов власти, работодателей и ветеранами движения.