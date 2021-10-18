В Пензе на ул. Московской начали спиливать аварийные деревья

В мэрии Пензы сообщили о том, что в верхней части ул. Московской спилят около 10 деревьев.

«Уничтожать здоровые зеленые насаждения не планируется – проектное решение предусматривает демонтаж только аварийных», - подчеркнули в горадминистрации.

По словам вице-мэра Магомеда Агамагомедова, на участке начались работы по мощению, планируется сделать приствольные круги.

«Там, где корневая система по проекту подлежит удалению, надо проводить эти работы сейчас, чтобы потом не разрывать основание, не демонтировать гранитный бордюр», – отметил заместитель главы администрации.

Ранее стало известно, что в верхней части Московской планируется дополнительно высадить 70 новых деревьев. В целом на улице их будет около 120.

Напомним, весной по поручению губернатора Олега Мельниченко работы по капитальному ремонту инженерных коммуникаций скорректировали так, чтобы максимально сохранить существующие деревья.