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18.10.2021г.
В Пензе на ул. Московской начали спиливать аварийные деревья

В Пензе на ул. Московской начали спиливать аварийные деревья

Пн, 18.10.21 13:43
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В мэрии Пензы сообщили о том, что в верхней части ул. Московской спилят около 10 деревьев.

«Уничтожать здоровые зеленые насаждения не планируется – проектное решение предусматривает демонтаж только аварийных», - подчеркнули в горадминистрации.

По словам вице-мэра Магомеда Агамагомедова, на участке начались работы по мощению, планируется сделать приствольные круги.

«Там, где корневая система по проекту подлежит удалению, надо проводить эти работы сейчас, чтобы потом не разрывать основание, не демонтировать гранитный бордюр», – отметил заместитель главы администрации.

Ранее стало известно, что в верхней части Московской планируется дополнительно высадить 70 новых деревьев. В целом на улице их будет около 120.

Напомним, весной по поручению губернатора Олега Мельниченко работы по капитальному ремонту инженерных коммуникаций скорректировали так, чтобы максимально сохранить существующие деревья.

Источник фотографии: https://penza-gorod.ru/news/pravuyu_storonu_verkha_moskovskoy_planiruyut_zamostit_osenyu/
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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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