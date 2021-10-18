В четырех селах Башмаковского района построят новые ФАПы

В настоящее время ФАП строится в поселке Дружный. В ближайшее время новые медицинские объекты появятся в селах Липовка и Сосновка, а также поселке Новознаменский, уточнили в пресс-центре облправительства.

«В поселке Дружный проживают более 500 человек, которые в ближайшее время смогут получать медицинскую помощь в улучшенных условиях. Оборудование, необходимое для работы медучреждения, уже закуплено, далее предстоит процедура лицензирования», - рассказала главный врач Башмаковской районной больницы Ольга Хрянина.

ФАПы возводят в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы».