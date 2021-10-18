Новый мэр. В Пензе назначили секретаря и зампредседателя конкурсной комиссии

В составе комиссии – 14 человек. Из них семь – от представительного органа муниципалитета, то есть Гордумы: Владимир Мутовкин, Иван Краснов, Павел Куликов, Олег Шаляпин, Петр Чугай, Алексей Шуварин и Наталья Ипатова. Еще семь назначены губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко: Евгений Гусейнов, Николай Лукичев, Павел Маслов, Сергей Мельников, Сергей Сластных, Вадим Супиков и Сергей Федотов.

На первом заседании назначили заместителя председателя конкурсной комиссии – им стал Иван Краснов, а также секретаря – эти функции взяла на себя Наталья Ипатова.

Как сообщает пресс-служба Гордумы, конкурс на замещение должности главы администрации начнется в 10 часов 8 ноября. Подать документы на рассмотрение конкурсной комиссии можно с 19 октября по 2 ноября включительно (пл. Маршала Жукова, 4, кабинет 317). Документы будут приниматься в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв на обед - с 13 до 14 часов), в выходные и праздничные дни - с 9 до 10 часов.

Подробнее о процедуре проведения конкурса на замещение должности мэра Пензы можно почитать ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее пост главы администрации занимал Андрей Лузгин. 15 октября депутаты приняли его отставку.