Дарья Повреннова поразила поклонников экстравагантным образом

Актриса Дарья Повереннова порадовала подписчиков новым постом , в котором предстала в ярком образе: розовой шубке с гепардовым принтом и туфлях на шпильке.

Она поздравила девушек со Всемирным днем женского счастья.

«Понятие счастья для каждой из нас разное. Но, думаю, любая согласиться со мной, что если ты чувствуешь себя нужной, - это счастье! Если чувствуешь заботу о себе, ты счастлива! Если твои дети здоровы и счастливы, то и ты - счастлива! Если у тебя есть любимая работа - это тоже женское счастье, ведь так?» - написала актриса.

Поклонники восхитились ее стройными ногами и яркой шубкой, а также новой прической: «Ножки загляденье», «Шубка просто отпад», «Красотка, супер», «Вот это ноги!».