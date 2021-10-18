В Пензенской области в ДТП разорвало грузовик

Как указано в группе, жуткие кадры были сделаны в 12:50.

«20 км от М-5 «Урал» в сторону Иссы», - уточнил автор поста.

На фото видно грузовик, который слетел в кювет и перевернулся. Его грузовую часть оторвало от кабины, а находившиеся там вещи разлетелись вокруг. Официальных данных о произошедшем нет.

Инспекторы просят пензенцев строго соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и боковой интервал. Нельзя отвлекаться на гаджеты и другие предметы, так как невнимательность за рулем может стать причиной трагедии.