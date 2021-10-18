Как лечить синдром хронической усталости: ответ пензенских врачей

Сотрудники Пензенского центра общественного здоровья и медпрофилактики в своей группе в соцсети рассказали о причинах появления синдрома хронической усталости.

Пациенты с таким синдромом жалуются на постоянное чувство усталости и переутомления, снижение концентрации внимания и памяти, бессилие, которые не проходят даже после отдыха.

«Главной причиной такого состояния называют психоэмоциональные нагрузки на нервную систему, которые усугубляются при неправильном образе жизни: курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и нерациональный режим дня. Повышают шансы заработать это состояние плохая санитарно-экологическая обстановка, хронические заболевания и вирусные инфекции, что подтвердила пандемия», - объясняют медики.

При хронических заболеваниях они советуют обратить внимание на эндокринологические заболевания, которые могут сопровождаться проявлениями данного синдрома. В первую очередь, это нарушения в работе щитовидной железы. Также у пациента могут быть сухость кожи, выпадение волос, отеки лица и конечностей, зябкость, нарушение менструального цикла или сердцебиения, потливость, снижение веса и другие.

Синдром хронической усталости можно и нужно лечить. Если он является дополнением гормональных проблем, то лечением будет заниматься эндокринолог. Людям из группы риска и тем, кто заметил у себя тревожные симптомы, следует пообщаться с психотерапевтом.

Медики подчеркивают, что немаловажную роль в профилактике и лечении синдрома хронической усталости играют правильные и регулярные физические нагрузки, здоровый сон и полноценный отдых.