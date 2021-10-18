17:11
18.10.2021г.
Как лечить синдром хронической усталости: ответ пензенских врачей

Как лечить синдром хронической усталости: ответ пензенских врачей

Пн, 18.10.21 14:41
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Сотрудники Пензенского центра общественного здоровья и медпрофилактики в своей группе в соцсети рассказали о причинах появления синдрома хронической усталости.

Пациенты с таким синдромом жалуются на постоянное чувство усталости и переутомления, снижение концентрации внимания и памяти, бессилие, которые не проходят даже после отдыха.

«Главной причиной такого состояния называют психоэмоциональные нагрузки на нервную систему, которые усугубляются при неправильном образе жизни: курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и нерациональный режим дня. Повышают шансы заработать это состояние плохая санитарно-экологическая обстановка, хронические заболевания и вирусные инфекции, что подтвердила пандемия», - объясняют медики.

При хронических заболеваниях они советуют обратить внимание на эндокринологические заболевания, которые могут сопровождаться проявлениями данного синдрома. В первую очередь, это нарушения в работе щитовидной железы. Также у пациента могут быть сухость кожи, выпадение волос, отеки лица и конечностей, зябкость, нарушение менструального цикла или сердцебиения, потливость, снижение веса и другие.

Синдром хронической усталости можно и нужно лечить. Если он является дополнением гормональных проблем, то лечением будет заниматься эндокринолог. Людям из группы риска и тем, кто заметил у себя тревожные симптомы, следует пообщаться с психотерапевтом.

Медики подчеркивают, что немаловажную роль в профилактике и лечении синдрома хронической усталости играют правильные и регулярные физические нагрузки, здоровый сон и полноценный отдых.

Источник фотографии: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%bc-918981/
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15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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