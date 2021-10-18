Заслуженный учитель России: «Рафик Ибрагимов строит в Спутнике свою мечту»

Развитие Города Спутника напрямую зависит от строительного холдинга «Термодом» и его генерального директора Рафика Ибрагимова. Все, кто знаком с историей создания Спутника отмечают: если бы не глава «Термодома», микрорайон никогда не обрел бы современный вид, а главное — душу.

«Человек на себя взял такую ответственность! Он создал чудо, центр воспитания, центр любви, в том числе к нашей Родине. Рафик Анверович Ибрагимов достоин того, чтобы о нем дети знали. Чтобы взрослые стремились сюда жить, ведь все условия здесь созданы», — поделился впечатлениями заслуженный учитель России Сергей Альчин, долгое время знакомый с Рафиком Ибрагимовым.

По мнению Сергея Альчина, одно из главных качеств руководителя крупнейшего в регионе строительного холдинга — желание помогать людям.

«Рафик Анверович в Спутнике строит свою мечту, а мечты не предают, поэтому у местных жителей впереди много поводов для счастья», — подытожил собеседник.

Узнать больше о Городе Спутнике можно на сайте penza-sputnik.ru или в офисах строительного холдинга «Термодом».