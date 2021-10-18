Инвестор из Пензы перевел мошенникам более 2 млн рублей

48-летний житель Пензы стал жертвой мошенников. На их удочку он попался, когда хотел заработать на биржевых торгах.

Мужчина пояснил полицейским, что зарегистрировался на сайте для инвестирования денег. Через некоторое время ему позвонил консультант с данной платформы и попросил внести 500 долларов США. Потом с горожанином связался якобы куратор и предложил увеличить вложения до 1000 долларов, но таких денег у инвестора не было. Тогда ему предложили оформить кредит, что мужчина и сделал. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, инвестор перевел куратору 300 000 рублей.

«Затем потерпевшему предложили увеличить сумму вклада до нескольких миллионов рублей, для того, чтобы был хороший заработок. Заявителю пришлось заложить свой автомобиль, чтобы оформить кредит. В итоге мужчина перечислил более 2 млн рублей на различные банковские счета», - рассказали в ведомстве.

После горожанин решил вывести свой заработок, но для этого у него попросили еще 400 000 рублей. В дальнейшем ему неоднократно поступали звонки от неизвестных лиц с предложением заложить квартиру и машину. После этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пензенцев просят не перечислять деньги незнакомцам, а также настороженно относиться к предложениям о крупном заработке на биржевых торгах или спортивных событиях.