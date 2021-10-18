В Сурское море выпустили почти 600 кг рыбы

В группе « НаКрючок.ру - Рыбалка в Пензенской области » соцсети «ВКонтакте» опубликовали пост с видео, на котором запечатлен процесс выпуска в Сурское водохранилище сотен килограммов малька. Подробности ИА «Пенза-Пресс» рассказали в территориальном управлении Росрыболовства.

Несколько недель назад в воды Сурского моря действительно выпустили более 575 килограммов малька толстолобика и белого амура, сообщил замначальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пензенской области Средневолжского территориального управления Росрыболовства Леонид Баталин.

«Это компенсационные мероприятия: если кто-то в водоохранной зоне производит строительство или другие работы, то он обязан по нашему разрешению и исходя из нашего расчета выпускать молодь. Это любые компании, необязательно частные. Недавно, например, Бакунинский мост строили, они тоже должны выпустить молодь. Скорее всего, уже в следующем году», - отметил он.

По словам Леонида Баталина, такие мероприятия позволяют пополнять водно-биологические ресурсы региона, а также сделать водоемы чище, ведь толстолобик – рыба, которая активно поедает водоросли.