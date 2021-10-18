Инфекционист сообщил о госпитализации детей с ковидом в реанимацию

По словам врача, медики уже фиксировали летальные исходы.

«Появились случаи, когда детишки госпитализируются в реанимацию. Редкие, слава Богу, редкие, но уже и летальные случаи есть», - заявил он в ходе пресс-конференции «COVID-19 и дети».

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости, врач не смог рассказать о возможных противопоказаниях для вакцинации детей от коронавируса, заявив, что говорить об этом можно будет лишь после получения заключения Минздрава.

Ранее в министерство от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики квида у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Прививка в случае регистрации препарата будет добровольной, ее будут делать при согласии родителей или законных представителей.