Вице-мэр прокомментировал отсутствие освещения в центре Пензы

В редакцию информационного агентства поступил ответ за подписью вице-мэра Павла Якунина на жалобу горожанина, который сообщил об отсутствии света вдоль тротуара у гостиницы «Пенза».

«Кромешная тьма, тротуар и дорога не освещены совсем», - написал он в «Жалобной книге».

Как сообщил Павел Якунин, есть перечень объектов, где планируется расширение сети наружного освещения в 2020-2025 годах. Этот участок в него не включен.

«Возможность проведения мероприятий по организации наружного освещения на указанной территории будет рассмотрена при условии увеличения финансирования вышеуказанной программы», - ответил чиновник.

Напомним, в рамках «Жалобной книги» каждый может рассказать о проблеме своего дома, двора, улицы. По обращениям редакция готовит официальные запросы.