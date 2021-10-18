УФАС выявило признаки нарушений в установлении цен на кислород

Пензенское УФАС по итогам рассмотрения информации прокуратуры выдало ОАО «Фармация» предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Речь – об установлении цен на медицинский кислород на территории региона.

Так, управление установило, что стоимость одного 40-литрового баллона кислорода для разных медучреждений отличается, несмотря на одинаковые условия контрактов. В результате организации оказались в неравных условиях, что ущемляет интересы неопределенного круга потребителей.

Действия ОАО «Фармация» содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. В связи с этим УФАС направило предупреждение организации с призывом принять меры для исправления ситуации.