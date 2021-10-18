Жителей Пензенской области предупредили об отключении электричества

19 октября с 9:00 до 17:00
Нижнеломовский район:
- с. Верхний Ломов (ул. В.Листьева, Жукова, Новая, 3-я линия, 4-я линия).
В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
20 октября с 9:00 до 17:00
Каменский район:
- г. Каменка (ул. Родниковая, Урицкого, Герцена, Некрасова, Совхозная, Куйбышева, Восточная, Калинина, Конечная).
Нижнеломовский район:
- с. Верхний Ломов (ул. Ленина, Садовая, Мичурина, Школьный пер., Ленинский пер., Школьная пл., Советская пл.).
Пачелмский район:
- п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина);
- с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая);
- п. Пачелма (ул. Чехова).
Спасский район:
- с. Устье (ул. Новая).
21 октября с 9:00 до 17:00
Нижнеломовский район:
- с. Верхний Ломов (ул. Белинского, Правобережная).
Спасский район:
- г. Спасск (ул. Чернышова).
22 октября с 9:00 до 17:00
Нижнеломовский район:
- с. Верхний Ломов (ул. Южная, Техниловка).
23 октября с 9:00 до 17:00
Нижнеломовский район:
- с. Верхний Ломов (ул. Пролетарская).