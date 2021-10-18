Пензенцам рассказали, куда пожаловаться на продажу алкоголя после 23 часов

Житель Пензы в аккаунте губернатора Олег Мельниченко пожаловался на ряд торговых точек, где можно купить алкоголь после 23 часов, хотя это запрещено.

По информации управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, горожане могут предоставлять информацию о точках, нарушающих запрет, в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор.

В заявлении нужно указать:

- адрес организации, в которую направляется жалоба;

- сведения о заявителе (ФИО, адрес, контактный телефон);

- адрес места незаконной реализации или производства алкоголя;

- обстоятельства, при которых стало известно о незаконной деятельности;

- просьбу привлечь виновных лиц к ответственности.

«Законодательство не содержит четкого образца для составления такого заявления, поэтому оно может составляться в свободной форме с указанием вышеперечисленных обстоятельств. Если вы считаете, что местный отдел полиции не принимает никаких мер по вашему обращению, можете записаться на личный прием к руководящему составу управления министерства внутренних дел России по Пензенской области по телефону 8 (8412) 63-55-55», - добавили в управлении.