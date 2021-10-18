Под Пензой во время работ по опиловке молодого мужчину раздавило деревьями

Произошедшее прокомментировали в региональном управлении МВД.

«16 октября в 13:44 в УМВД России по Бессоновскому району поступило сообщение о том, что в селе Мастиновка мужчина 1986 года рождения в присутствии очевидцев спиливал дерево без страховочного троса. В результате чего был зажат между двух деревьев и от полученных телесных повреждений скончался на месте до приезда скорой помощи», - рассказали в пресс-службе.

Материалы по делу передали в пензенское СУ СКР.