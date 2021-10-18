В домах на ул. Спартаковской в Пензе до конца недели возобновят подачу воды

В нескольких домах на ул. Спартаковской в частном секторе микрорайона Ахуны на время приостановлена подача воды. Ведется переподключение пензенцев к сетям ресурсоснабжающей организации.

Как сообщает мэрия, раньше домовладения получали воду через сети расположенного рядом санатория «Серебряный бор», не оплачивая услугу. Но сейчас подачу ресурса через эти трубы ограничены, принято решение о замене участка коммуникаций протяженностью 300 метров и переподключении.

Идет согласование расположения участка трубопровода с ресурсниками. Работы выполнят методом горизонтально направленного бурения, чтобы сохранить асфальтовое покрытие. Контракт с подрядчиком планируется заключить 19 октября, а полностью завершить работы – до конца недели. На это время по заявкам жителей будет организован подвоз воды.