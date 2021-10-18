В Сердобске «Инфинити» врезалась в дерево

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 17 октября в 23:45 на ул. Максима Горького разбилась «Инфинити». Ее 37-летний водитель не справился с управлением, из-за чего легковушка столкнулась с деревом. 28-летнюю пассажирку и автолюбителя госпитализировали. По данному факту проводится проверка.

Инспекторы просят пензенцев строго соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и боковой интервал. Нельзя отвлекаться на гаджеты и другие предметы, так как невнимательность за рулем может стать причиной трагедии.