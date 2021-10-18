Мэрия Пензы обратилась к правоохранителям из-за вырубки деревьев в Ахунах

Сотрудники управления ЖКХ Пензы направили обращение в правоохранительные органы по факту рубки деревьев в Ахунах.

Как уточнили в пресс-службе, с мэрией в этом микрорайоне согласовали спил лишь четырех старых деревьев на ул. Коннозаводской. Они были аварийными и являлись угрозой для здоровья и жизни проходящих мимо людей.

Их спилил подрядчик в рамках муниципального контракта. Но разрешений на вырубку других деревьев администрация не выдавала, поэтому управление ЖКХ направило правоохранителям запрос.