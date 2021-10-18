Covid-19. Пензенский кардиолог рассказала, как справиться с учащенным пульсом

Кардиолог пензенской областной больницы им. Н.Н. Бурденко Екатерина Шиготарова в соцсети рассказала , как справиться с учащенным пульсом. Этот симптом у ряда пациентов возникает как последствие перенесенного ковда.

«Синдром постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ). Это патологическое учащение пульса в ответ на вставание из положения лежа, при котором наблюдаются очень неприятные ощущения (головокружение или дурнота, учащенное сердцебиение, дрожь, потливость, слабость и т.д.). Хуже - после еды, физической нагрузки, во время менструаций. Чаще встречается у женщин и девушек 15-50 лет. Гораздо чаще, чем хотелось бы, - после COVID-19», - написала она.

Диагностируется увеличением пульса на 30 единиц в минуту и более в течение 10 минут после подъема из положения лежа. При этом состояние не должно сопровождаться снижением давления.

Для постановки диагноза проводятся общий и биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, кальций, калий, натрий, глюкоза), сдается кровь на гормоны щитовидной железы - ТТГ и Т4 свободный, назначаются ЭКГ, УЗИ сердца, суточное мониторирование АД и ЭКГ. Также tilt-test - исследование на специальной кровати, которая может подниматься из горизонтального положения в вертикальное тест на ортостаз - измерение давления и пульса в положении лежа, сразу после вставания, далее - через 2, 5, 10 мин, поясняет Екатерина Шиготарова.

«Методы самопомощи:

1. Встал - скрести ноги, пораскачивайся вверх и вниз на пальцах стоп, напряги мышцы живота, таза, сожми кулаки;

2. Пей достаточное количество воды;

3. Включи в ежедневном режиме физическую активность с нагрузкой на нижние конечности (ходьба, бег трусцой, пилатес).

4. Спи на кровати с приподнятым изголовьем;

5. Носи компрессионные чулки или гольфы;

6. Избегай длительного стояния;

7. Нет алкоголю и кофеину;

8. Увеличь на время количество соли (противопоказания - повышение АД, болезни сердца и почек)».

Лекарственную терапию назначает врач. Информация в посте носит ознакомительный характер, посоветуйтесь с Вашим лечащим врачом», - добавила она.