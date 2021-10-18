22:01
18.10.2021г.
Covid-19. Пензенский кардиолог рассказала, как справиться с учащенным пульсом

Covid-19. Пензенский кардиолог рассказала, как справиться с учащенным пульсом

Пн, 18.10.21 17:59
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Кардиолог пензенской областной больницы им. Н.Н. Бурденко Екатерина Шиготарова в соцсети рассказала, как справиться с учащенным пульсом. Этот симптом у ряда пациентов возникает как последствие перенесенного ковда.

«Синдром постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ). Это патологическое учащение пульса в ответ на вставание из положения лежа, при котором наблюдаются очень неприятные ощущения (головокружение или дурнота, учащенное сердцебиение, дрожь, потливость, слабость и т.д.). Хуже - после еды, физической нагрузки, во время менструаций. Чаще встречается у женщин и девушек 15-50 лет. Гораздо чаще, чем хотелось бы, - после COVID-19», - написала она.

Диагностируется увеличением пульса на 30 единиц в минуту и более в течение 10 минут после подъема из положения лежа. При этом состояние не должно сопровождаться снижением давления.

Для постановки диагноза проводятся общий и биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, кальций, калий, натрий, глюкоза), сдается кровь на гормоны щитовидной железы - ТТГ и Т4 свободный, назначаются ЭКГ, УЗИ сердца, суточное мониторирование АД и ЭКГ. Также tilt-test - исследование на специальной кровати, которая может подниматься из горизонтального положения в вертикальное тест на ортостаз - измерение давления и пульса в положении лежа, сразу после вставания, далее - через 2, 5, 10 мин, поясняет Екатерина Шиготарова.

«Методы самопомощи:

1. Встал - скрести ноги, пораскачивайся вверх и вниз на пальцах стоп, напряги мышцы живота, таза, сожми кулаки;

2. Пей достаточное количество воды;

3. Включи в ежедневном режиме физическую активность с нагрузкой на нижние конечности (ходьба, бег трусцой, пилатес).

4. Спи на кровати с приподнятым изголовьем;

5. Носи компрессионные чулки или гольфы;

6. Избегай длительного стояния;

7. Нет алкоголю и кофеину;

8. Увеличь на время количество соли (противопоказания - повышение АД, болезни сердца и почек)».

Лекарственную терапию назначает врач. Информация в посте носит ознакомительный характер, посоветуйтесь с Вашим лечащим врачом», - добавила она.

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13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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