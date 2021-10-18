Мошенники стали чаще обманывать пензенцев от лица родственников и знакомых

Полиция Пензенской области предупреждает об участившихся случаях телефонных мошенничеств по схеме «Мама, я попал в ДТП!».

Как пояснили в пресс-службе областного УМВД, мошенники звонят потерпевшим, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Затем следует краткое описание ситуации: ваш сын (дочь или другой родственник) попал в аварию, и теперь ему грозит серьезный тюремный срок.

Для решения проблемы они просят деньги, за которыми приедет некий курьер. Иногда преступники представляются сыновьями либо внуками пожилых людей, сообщают о том, что попали в ДТП и просят средства для решения проблемы.

Также аферисты могут писать в соцсетях от лица знакомых и просить деньги. Чтобы не попасться на удочку мошенников, лучше связаться с реальными людьми по телефону.