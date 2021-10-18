В Гордуме рассмотрели вопрос о сложении Рогожкиным полномочий депутата

18 октября на заседании комиссии по местному самоуправлению Гордумы рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Рогожкина.

И.о. главы города Иван Краснов сообщил, что заявление о сложении полномочий от Александра Рогожкина поступило 15 октября. Этот вопрос будет вынесен на сессию Гордумы, которая состоится в конце октября.

Также депутаты рассмотрели вопросы о поощрении памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» заведующего кафедрой «Гимнастика и спортивные игры» института физической культуры и спорта ПГУ Дмитрия Нестеровского, о внесении изменений в Устав города и другие.