Путин поручил организовать мониторинг многолетней мерзлоты

Президент РФ Владимир Путин поручил создать государственную систему мониторинга состояния мерзлоты, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Кремль.

Также глава государства поручил наделить Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды соответствующими полномочиями.

Такое решение было принято по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума. Также прозвучало поручение правительству рассмотреть введение выплат для семей, живущих на Дальнем Востоке, – по миллиону рублей на третьего и последующего ребенка.