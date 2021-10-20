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20.10.2021г.
Интернет-магазин KazanExpress раздает промокоды: покупки в Пензу доставят за один день

Интернет-магазин KazanExpress раздает промокоды: покупки в Пензу доставят за один день

Вт, 19.10.21 18:12
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Маркетплейс KazanExpress дарит жителям Пензы новые промокоды на 500 и 300 рублей. Они действуют на все товары, которые есть на торговой площадке: электронику, бытовую технику, одежду, аксессуары и другие. Крупные покупки пензенцы теперь могут оплатить по частям без переплат: для этого достаточно нажать одну кнопку при оформлении заказа.

Пензенцы, которые сделают заказ впервые на сайте или в приложении, при покупке от 2 тысяч рублей сэкономят 500 рублей. Свои посылки они получат уже на следующий день: на пункте выдачи их можно забрать бесплатно. При покупке от 1990 рублей бесплатно доставить покупки домой может курьер. Промокод появится автоматически после регистрации, его нужно активировать в корзине.

Для тех, кто уже делал заказы на маркетплейсе, также действует новая акция: скидка 300 рублей при покупке от 1 тысячи. Для этого нужно при получении заказа в пункте выдачи снять распаковку посылки и поделиться видео в сторис в «Инстаграм». Промокод на скидку выдаст администратор пункта выдачи, а сэкономить можно уже при следующей покупке на KazanExpress.

Крупные покупки горожане теперь могут оплатить долями: это рассрочка без переплат, которую можно оформить на сайте или в приложении. Она действует на сумму до 30 тысяч рублей, при заказе нужно оплатить 25% стоимости. Оставшаяся сумма автоматически спишется тремя равными платежами с интервалом в 2 недели с той же карты (подробности - https://kazanexpress.ru/promo/dolyame)

Все покупки придут в одной посылке — их привезут со склада, который находится в Казани. Открыть пакет и проверить заказ можно сразу при получении. Если товар не понравился или не подошел, его без проблем примут обратно на пункте выдачи или заберет курьер - это зависит от способа доставки. Деньги перечислят на карту, с которой поступила оплата, в течение недели. Если брак товара обнаружился позже, то на возврат у покупателя есть 14 дней.

Пункты выдачи KazanExpress в Пензе находятся по адресам:

- г. Пенза, улица Проспект Строителей, дом №8 А;
- с. Засечное, улица Светлая, дом №11;
- г. Пенза, улица Антонова, дом №18;
- г. Пенза, улица Кижеватова, дом №10;
- г. Пенза, улица Рахманинова, дом №12, корпус 1;
- г. Пенза, улица Луначарского, дом №51;
- г. Пенза, улица Кирова, дом №5;
- г. Пенза, улица Володарского, дом №74.

ООО «КазаньЭкспресс», 422550, Татарстан Респ, Зеленодольский р-н, Зеленодольск г, Ленина ул, дом 35, этаж 1, помещение 2. ОГРН 1211600048791, ИНН 1648054022, генеральный директор Хуснуллин Линар Ильсурович, телефон горячей линии - 8 800 700 96 16.

Источник фотографии: фото предоставлено KazanExpress
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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
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26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
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«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
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