Интернет-магазин KazanExpress раздает промокоды: покупки в Пензу доставят за один день

Маркетплейс KazanExpress дарит жителям Пензы новые промокоды на 500 и 300 рублей. Они действуют на все товары, которые есть на торговой площадке: электронику, бытовую технику, одежду, аксессуары и другие. Крупные покупки пензенцы теперь могут оплатить по частям без переплат: для этого достаточно нажать одну кнопку при оформлении заказа.

Пензенцы, которые сделают заказ впервые на сайте или в приложении, при покупке от 2 тысяч рублей сэкономят 500 рублей. Свои посылки они получат уже на следующий день: на пункте выдачи их можно забрать бесплатно. При покупке от 1990 рублей бесплатно доставить покупки домой может курьер. Промокод появится автоматически после регистрации, его нужно активировать в корзине.

Для тех, кто уже делал заказы на маркетплейсе, также действует новая акция: скидка 300 рублей при покупке от 1 тысячи. Для этого нужно при получении заказа в пункте выдачи снять распаковку посылки и поделиться видео в сторис в «Инстаграм». Промокод на скидку выдаст администратор пункта выдачи, а сэкономить можно уже при следующей покупке на KazanExpress.

Крупные покупки горожане теперь могут оплатить долями: это рассрочка без переплат, которую можно оформить на сайте или в приложении. Она действует на сумму до 30 тысяч рублей, при заказе нужно оплатить 25% стоимости. Оставшаяся сумма автоматически спишется тремя равными платежами с интервалом в 2 недели с той же карты (подробности - https://kazanexpress.ru/promo/dolyame)

Все покупки придут в одной посылке — их привезут со склада, который находится в Казани. Открыть пакет и проверить заказ можно сразу при получении. Если товар не понравился или не подошел, его без проблем примут обратно на пункте выдачи или заберет курьер - это зависит от способа доставки. Деньги перечислят на карту, с которой поступила оплата, в течение недели. Если брак товара обнаружился позже, то на возврат у покупателя есть 14 дней.

Пункты выдачи KazanExpress в Пензе находятся по адресам:

- г. Пенза, улица Проспект Строителей, дом №8 А;

- с. Засечное, улица Светлая, дом №11;

- г. Пенза, улица Антонова, дом №18;

- г. Пенза, улица Кижеватова, дом №10;

- г. Пенза, улица Рахманинова, дом №12, корпус 1;

- г. Пенза, улица Луначарского, дом №51;

- г. Пенза, улица Кирова, дом №5;

- г. Пенза, улица Володарского, дом №74.

ООО «КазаньЭкспресс», 422550, Татарстан Респ, Зеленодольский р-н, Зеленодольск г, Ленина ул, дом 35, этаж 1, помещение 2. ОГРН 1211600048791, ИНН 1648054022, генеральный директор Хуснуллин Линар Ильсурович, телефон горячей линии - 8 800 700 96 16.