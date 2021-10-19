К решению проблемы с водоснабжением в «Лукоморье» подключились власти и полиция

Жители микрорайона Лукоморье села Засечное Пензенской области стали жаловаться на перебои с водой. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехал первый заместитель председателя регионального правительства Виктор Кувайцев.

Как сообщает администрация Пензенского района, проблемы с водоснабжением возникли из-за конфликта хозяйствующих субъектов, которые в разное время строили и эксплуатировали инфраструктуру.

«При этом изначально застройщиком при возведении станции и водопровода были допущены нарушения – не соблюдены необходимые формальности при получении документов на возведение и ввод объектов в эксплуатацию», - отмечается на сайте администрации.

По словам Виктора Кувайцева, споры между собственниками сетей не должны отражаться на жителях. Все вопросы нужно решать в рамках правового поля.

По инициативе губернатора Олега Мельниченко, к решению вопроса подключились прокуратура Пензенской области и правоохранительные органы.

«Ведется проверка правомерности действий собственника сетей. По ее результатам будут приняты решения в рамках правового поля», - отмечает администрация района.

Виктор Кувайцев на встрече также сообщил, что в 2022 году планируетя провести в Засечное городскую воду. Ее будут тянуть из Гидростроя.

«Повышение качества воды предусматривается за счет участия муниципалитетов в программе «Чистая вода». Ее финансирование осуществляется из средств федерального бюджета», - пояснил Виктор Кувайцев.