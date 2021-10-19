17:47
19.10.2021г.
За две недели почти на тысячу пензенцев составили протоколы из-за отсутствия масок

За две недели почти на тысячу пензенцев составили протоколы из-за отсутствия масок

Вт, 19.10.21 13:26
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19 октября в администрации Пензы подвели итоги работы по профилактике распространения коронавируса.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, с начала октября в городе проводятся усиленные рейды. С 1 по 14 октября комиссия проверила более 80 торговых центров, а также точки общепита.

Проверялось наличие средств индивидуальной защиты, QR-кодов у посетителей ресторанов и кафе, организация дезинфекции помещений, работа общепита после 23:00 и соблюдение других требований режима повышенной готовности. За две недели были составлены 992 административных протокола на пензенцев, которые не имели лицевых медицинских масок.

В общественном транспорте за минувшую неделю прошло 18 рейдов, составлено 177 протоколов из-за отсутствия масок. Еще 54 рейда провели члены народной дружины города.

Источник фотографии: Архив ИА "Пенза-Пресс"
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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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