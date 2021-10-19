За две недели почти на тысячу пензенцев составили протоколы из-за отсутствия масок

Как уточнили в пресс-службе мэрии, с начала октября в городе проводятся усиленные рейды. С 1 по 14 октября комиссия проверила более 80 торговых центров, а также точки общепита.

Проверялось наличие средств индивидуальной защиты, QR-кодов у посетителей ресторанов и кафе, организация дезинфекции помещений, работа общепита после 23:00 и соблюдение других требований режима повышенной готовности. За две недели были составлены 992 административных протокола на пензенцев, которые не имели лицевых медицинских масок.

В общественном транспорте за минувшую неделю прошло 18 рейдов, составлено 177 протоколов из-за отсутствия масок. Еще 54 рейда провели члены народной дружины города.