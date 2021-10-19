На ремонт Дома культуры села Маис выделили 15,5 млн руб

По поручению губернатора Олега Мельниченко, на эти цели выделили 15,5 млн рублей из регионального бюджета. Работы в здании начались в августе. Проектом предусмотрен ремонт фасада, кирпичной кладки, кровли, крыльца и запасных выходов, а также внутренних помещений, системы отопления и освещения.

В здании заменят окна, двери, полы, приведут в порядок сцену, уложат керамическую плитку и проложат наружные сети отопления. Завершить работы планируется в ноябре, уточнили в пресс-центре облправительства.

Дом культуры села Маис Никольского района был построен в 1976 году, и с того момента капитальный ремонт здания не проводился. Объект имеет большое значение для местных жителей. Сценическая площадка Дома культуры является единственным местом в селе, где можно принять профессиональные творческие коллективы.