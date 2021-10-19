У пензенца после пьянки пропал автомобиль

С заявлением к правоохранителям обратился 43-летний житель областного центра. Он рассказал, что неизвестный похитил его кроссовер в период с 20 по 21 августа. Машина пропала со стоянки у дома.

По подозрению был задержан 34-летний пензенец. Он признался во всем и сообщил, что выпивал с владельцем иномарки. Последний оставил ключи и ушел.

«Не дождавшись его, мужчина спрятал ключи под капотом транспортного средства. Через несколько дней подозреваемый решил отогнать автомобиль к дому своего родственника, чтобы впоследствии продать», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Машину вернули владельцу. По данному факту возбудили уголовное дело.