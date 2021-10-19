Только в четырех регионах России еще не ввели обязательную вакцинацию

Журналисты ТАСС проанализировали ситуацию с введением обязательной вакцинации для групп жителей в регионах России. Выяснилось, что только в четырех субъектах до сих пор даже не анонсировали данную меру.

Речь - о Ставропольском крае, Ненецком автономном округе, Ингушетии и Калмыкии. В трех последних пока также не планируется вводить систему QR-кодов.

Для сравнения, на прошлой неделе данные меры не ввели и не анонсировали в девяти регионах страны. Как отмечает ТАСС, в Калмыкии и Ингушетии выявляют по 60-70 заболевших ежедневно, а в Ставропольском крае, где привились менее 50% жителей, за сутки зарегистрировали 381 случай заражения – максимальный показатель в субъекте с начала пандемии.

В Ненецком автономном округе, который входит в число лидеров по доле вакцинированных, действуют особые меры: туда можно приехать только при наличии QR-кода привитого, переболевшего либо по отрицательному ПЦР-тесту, сделанному не позднее, чем за 72 часа.

Напомним, в Пензенской области утвержден перечень категорий жителей, которым необходимо пройти вакцинацию от коронавируса, так как они по роду деятельности часто взаимодействуют с людьми. Это поможет остановить распространение инфекции. До 1 ноября им обязательно нужно сделать первую прививку, до 1 декабря – вторую. Тех, кто проигнорирует данное требование, отстранят от работы или переведут на удаленку. Полный перечень сфер деятельности доступен по ссылке.

