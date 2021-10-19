Пензячкам рассказали о профилактике рака молочной железы

Сотрудники Пензенского центра общественного здоровья и медпрофилактики в группе в соцсети рассказали, как избежать рака молочной железы (РМЖ).

Отмечается, что это самое распространенное онкозаболевание у женщин во всем мире. Поэтому медики рекомендуют соблюдать следующие правила для его профилактики.

Ежегодно рекомендуется посещать врача-гинеколога, который также выполняет и осмотр молочных желез. Даже при отсутствии жалоб он может порекомендовать женщине обследование, необходимое ей по возрасту (УЗИ молочных желез, маммографию, при наличии РМЖ в семье - исследование крови для выявления мутаций определенных генов).

Женщинам рекомендуется научиться проводить ежемесячные самообследования молочных желез (осмотр и пальпация в положении стоя и лежа). Это лучше делать перед большим зеркалом в помещении с хорошим освещением. Важно беречь грудь от травм.

Матерям рекомендуется кормить ребенка грудью не менее года. Также женщинам стоит отказаться от курения и употребления алкоголя.

«Лишний вес и ожирение повышают риск развития онкологических заболеваний. Для профилактики РМЖ надо правильно и полноценно питаться, включая в рацион достаточное количества овощей и фруктов, клетчатки, но ограничивая животные жиры и легкоусвояемые углеводы. Вместо животных жиров чаще использовать растительные масла. Увеличение физической активности способствует снижению риска развития онкологии», - резюмировали врачи.