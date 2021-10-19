Полпред губернатора в ЗакСобрании будет являться членом пензенского правительства

На сессии Законодательного Собрания региона 22 октября депутаты рассмотрят опрос о внесении изменений в Устав Пензенской области.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, предлагается установить, что полномочный представитель губернатора Пензенской области в Законодательном Собрании является членом правительства.

Кроме того, должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства региона предполагается заменить на вице-губернатора.

Полный текст законопроекта доступен по ссылке.