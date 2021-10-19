В новом ледовом дворце будут проходить занятия по фигурному катанию, шорт-треку и хоккею - Олег Мельниченко

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте , в котором рассказал о строительстве ледового дворца в микрорайоне Арбеково.

«Считаю, что спорт – важная часть жизни современного человека. И задача органов власти – создать все необходимые условия для занятий физкультурой и спортом. Скоро копилку спортивных побед наших земляков мы сможем пополнить медалями и в фигурном катании, ведь на карте Пензы появится новая точка – ледовый дворец, который станет центром развития этого вида спорта в регионе», - поделился губернатор.

По его словам, объект будет многофункциональным. Здесь расположат крытый каток с искусственным льдом, который будут использовать для фигурного катания, тренировок по шорт-треку и хоккею, а также для массового катания на коньках. В здании также будут хореографический и тренажерный залы.

Глава региона подчеркнул, что ход строительства находится на постоянном контроле. Объект планируется сдать в 2022 году.

Создание ледового дворца ведется в рамках реализации национального проекта «Демография».