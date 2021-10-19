Звание «Почетный гражданин Пензенской области» предложили присваивать в том числе посмертно

22 октября на сессии Законодательного Собрания региона депутаты рассмотрят законопроект, предлагающий предусмотреть присвоение звания «Почетный гражданин Пензенской области» посмертно.
Проект на рассмотрение парламента внес губернатор Олег Мельниченко.
«C учетом того, что данным проектом закона предусматривается присвоение звания «Почетный гражданин Пензенской области» посмертно одному лицу в год, реализация потребует дополнительные расходы из бюджета Пензенской области», - отмечается в пояснительной записке.
Так, необходимо будет выделять ежегодно до 100 тысяч рублей, соответствующие изменения будут внесены в закон о бюджете региона на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Эти средства будут направлены на единовременную выплату в равных долях членам семьи награжденного посмертно. К родственникам относятся супруги, родители и дети (до 18 лет или старше, если стали инвалидами до совершеннолетия; до окончания обучения по очным программам, но не старше 23 лет).