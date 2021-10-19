Звание «Почетный гражданин Пензенской области» предложили присваивать в том числе посмертно

Проект на рассмотрение парламента внес губернатор Олег Мельниченко.

«C учетом того, что данным проектом закона предусматривается присвоение звания «Почетный гражданин Пензенской области» посмертно одному лицу в год, реализация потребует дополнительные расходы из бюджета Пензенской области», - отмечается в пояснительной записке.

Так, необходимо будет выделять ежегодно до 100 тысяч рублей, соответствующие изменения будут внесены в закон о бюджете региона на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Эти средства будут направлены на единовременную выплату в равных долях членам семьи награжденного посмертно. К родственникам относятся супруги, родители и дети (до 18 лет или старше, если стали инвалидами до совершеннолетия; до окончания обучения по очным программам, но не старше 23 лет).