Скончался пензенский хирург Альберт Софийский

«Уходят от нас ветераны, и с ними - целая эпоха, неразрывно связанная с историей развития пензенского здравоохранения. Выражаем слова соболезнования семье и родственникам Альберта Марковича Софийского», - сообщили в пресс-службе облминздрава.

Альберт Софийский окончил Куйбышевский (Самарский) медицинский институт и по направлению прибыл на работу в участковую больницу села Наскафтым Шемышейского района. С 1961 по 1970 годы работал здесь главврачом и врачом-хирургом. После стал главврачом в шемышейской больнице.

Переехав с супругой-врачом и тремя детьми в Пензу, работал врачом в городской клинической больнице №5. В июле 1985 году здесь открылась поликлиника №3, где Альберт Маркович работал заведующим.