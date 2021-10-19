В Пензенской агломерации на организацию работы транспорта направят 350,5 млн руб

22 октября на сессии в Законодательном Собрании Пензенской области депутаты рассмотрят вопрос об изменениях в закон о бюджете на 2021-2023 годы.

Согласно пояснительной записке, в 2021 году объем доходов и расходов предлагается увеличить на 1 млрд 125 млн 996,6 тыс. рублей, в 2022-м – на 192 млн 377,4 тыс. рублей, в 2023-м – на 512 млн 796,4 тыс. рублей.

Закон о бюджете предполагается дополнить в том числе федеральными субсидиями на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора (9,5 млн рублей на 2021 год) и на создание новых мест в школах в связи с ростом числа учащихся (на 2022 год – 192,3 млн, на 2023 – 512,8 млн рублей). Также будут учтены межбюджетные трансферты на приобретение лекарств для больных ковидом (2021 год – 53,3 млн рублей) и выплаты медикам за участие в прививочной кампании и неиспользованные отпуска (2021 год – 60 млн 123,7 тысяч).

Кроме того, проектом предусмотрены расходы на организацию транспортного обслуживания населения в Пензенской городской агломерации с 1 января 2022 года – 350 млн 487,5 тыс. рублей.