17:49
19.10.2021г.
В Пензенской агломерации на организацию работы транспорта направят 350,5 млн руб

В Пензенской агломерации на организацию работы транспорта направят 350,5 млн руб

Вт, 19.10.21 16:30
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22 октября на сессии в Законодательном Собрании Пензенской области депутаты рассмотрят вопрос об изменениях в закон о бюджете на 2021-2023 годы.

Согласно пояснительной записке, в 2021 году объем доходов и расходов предлагается увеличить на 1 млрд 125 млн 996,6 тыс. рублей, в 2022-м – на 192 млн 377,4 тыс. рублей, в 2023-м – на 512 млн 796,4 тыс. рублей.

Закон о бюджете предполагается дополнить в том числе федеральными субсидиями на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора (9,5 млн рублей на 2021 год) и на создание новых мест в школах в связи с ростом числа учащихся (на 2022 год – 192,3 млн, на 2023 – 512,8 млн рублей). Также будут учтены межбюджетные трансферты на приобретение лекарств для больных ковидом (2021 год – 53,3 млн рублей) и выплаты медикам за участие в прививочной кампании и неиспользованные отпуска (2021 год – 60 млн 123,7 тысяч).

Кроме того, проектом предусмотрены расходы на организацию транспортного обслуживания населения в Пензенской городской агломерации с 1 января 2022 года – 350 млн 487,5 тыс. рублей.

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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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