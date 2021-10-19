В Пензенской области с 18 октября началась работа по переписи населения

В Пензенской области с 18 октября в рамках Всероссийской переписи населения будут работать 2 372 переписчика. До 14 ноября каждому предстоит переписать около 550 человек.

У переписчика есть фирменные атрибуты: удостоверение, которое действительно только с паспортом, шарф, жилетка, сумка, специальный планшет. Из-за коронавируса на нем также должны быть маска и перчатки.

Человеку предстоит ответить на ряд вопросов, при этом никаких подтверждающих документов не требуется. Один житель может рассказать информацию за всех членов семьи. Перепись также можно пройти на Госуслугах. Об этом нужно сообщить переписчику, показав полученный код.

«Если сомневаетесь в том, что перед вами переписчик, можете позвонить на ближайший переписной участок либо участковому и подтвердить личность переписчика», - сообщает пресс-служба Пензастата.