Президент отправил главного пензенского прокурора Наталью Канцерову в отставку - СМИ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ряде кадровых перестановок в праоохранительных органах. В частности, в документе сообщается об отставке прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой.

Об этом пишет портал legal.report. В прокуратуре Пензенской области пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, сославшись на то, что в их распоряжении еще нет документа. Он пока не размещен и на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом на сайте прокуратуры региона вечером 19 октября обновилась информация в разделе «Руководство». И.о. прокурора Пензенской области значится Александр Лейзенберг. Наталья Канцерова там отсутствует.

Отметим, что в начале октября приказом генпрокурора РФ Александр Михайлович Лейзенберг был назначен на должность первого заместителя прокурора Пензенской области. До этого он являлся прокурором Красноярска. В органах прокуратуры Александр Лейзенберг работает с 1996 года.

Наталья Евгеньевна занимала должность прокурора Пензенской области с 2013 года. До этого с 2011 года была первым заместителем прокурора области, с 2006 года – заместителем. В целом в органах прокуратуры она с 1979 года - сразу после окончания Саратовского юридического института. В Пензенскую область приехала по распределению.