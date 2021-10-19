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19.10.2021г.
Президент отправил главного пензенского прокурора Наталью Канцерову в отставку - СМИ

Президент отправил главного пензенского прокурора Наталью Канцерову в отставку - СМИ

Вт, 19.10.21 17:14
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ряде кадровых перестановок в праоохранительных органах. В частности, в документе сообщается об отставке прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой.

Об этом пишет портал legal.report. В прокуратуре Пензенской области пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, сославшись на то, что в их распоряжении еще нет документа. Он пока не размещен и на официальном интернет-портале правовой информации. 

При этом на сайте прокуратуры региона вечером 19 октября обновилась информация в разделе «Руководство». И.о. прокурора Пензенской области значится Александр Лейзенберг. Наталья Канцерова там отсутствует.

Отметим, что в начале октября приказом генпрокурора РФ Александр Михайлович Лейзенберг был назначен на должность первого заместителя прокурора Пензенской области. До этого он являлся прокурором Красноярска. В органах прокуратуры Александр Лейзенберг работает с 1996 года.

Наталья Евгеньевна занимала должность прокурора Пензенской области с 2013 года. До этого с 2011 года была первым заместителем прокурора области, с 2006 года – заместителем. В целом в органах прокуратуры она с 1979 года - сразу после окончания Саратовского юридического института. В Пензенскую область приехала по распределению. 

Источник фотографии: Фото из архива ИА "Пенза-Пресс", скриншот - https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_58/about-the-proc/management
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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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