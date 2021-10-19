Олег Мельниченко встретился с руководителем цементного завода

19 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Азия Цемент» Айнурой Кыпчакбаевой. Они обсудили вопросы развития данного промышленного производства на территории региона.

Глава региона подчеркнул, что соблюдение норм экологической безопасности на подобных производствах – один из важнейших моментов.

«Сегодня вопросы экологии, охраны окружающей среды являются ключевыми для населения. Поэтому очень важно, чтобы современные производства опирались на природосберегающие технологии», - сказал он.

Завод ООО «Азия Цемент» седьмой год функционирует в Никольском районе. По словам Айнуры Кыпчакбаевой, за 9 месяцев 2021 года общий объем производства предприятия составил 114% к аналогичному периоду 2020-го. В компании трудится около 550 человек, 99,5% из них – пензенцы.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, участники встречи обсудили тему подготовки кадров для компании. Учебное заведение в Никольске и Пензенский государственный университет работают в этом направлении. Олег Мельниченко напомнил о том, что в ходе его рабочей поездки в Никольский район рассматривался вопрос создания образовательной площадки, где будет организовано обучение с возможностью прохождения практики на заводе.

Айнура Кыпчакбаева подчеркнула важность получения молодыми специалистами практического опыта именно в процессе обучения.